Inimesed Arkadi Popov: jõuluks on uus koroonapuhang ilmselt üle elatud ja elu hakkab vaikselt jälle lahedamaks minema Rainer Kerge , täna, 21:25 Jaga: M

GALERII

Arkadi Popov Foto: Robin Roots

„Mu sisetunne ütleb, et see haigus hakkabki nüüd kulgema tõusu ja langusega, tõusu ja langusega. Tõusu ajal tekib inimestel koroona suhtes teine hoiak, nad on ettevaatlikumad, kehtestatakse ka mõned piirangud. Seejärel nakatumine langeb, mingil hetkel valvsus kaob ning viirus tuleb tagasi. See on kahjuks paratamatus,“ ütleb Arkadi Popov, Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini ülemarst. 24. märtsist 9. juunini oli Popov terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht.