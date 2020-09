Inimesed ARVO PÄRT 85 | Milles peitub „Ukuaru valsi“ fenomen? Jaanus Kulli , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

„Küllap on „Ukuaru valsi“ populaarsuses oma osa Leida Laiuse filmil. Me ju kõik oleme selle linaloo tegelastega üles kasvanud. Kui sa ka muud ei mäleta, siis Elle Kulli ja Lembit Ulfsaki näod tulevad sul ikka silme ette. Nii et filmil on siin oma osa,“ usub Toomas Lunge. Pildil kaader filmist „Ukuaru“ (1973), kus pearollides mängisid Lembit Ulfsak ja Elle Kull. Foto: Tallinnfilm/filmiarhiiv

Paljud eesti inimesed tahaksid Eesti hümnina näha „Ukuaru valssi“, mida näitavad ka nende kommentaarid YouTube'is „Ukuaru valsi“ erinevate interpreteeringute all. „Ukuaru valssi“ teab tõepoolest iga eestlane, kuigi Arvo Pärdi muusikat ja muu hulgas „Ukuaru valsi“ lugu uurinud muusikateadlane Kaire Maimets usub, et nooremad inimesed, kes võib-olla pole näinud Leida Laiuse legendaarset filmi „Ukuaru“, mille tarvis Arvo Pärt valsi 1973. aastal kirjutas, ei pruugi selle loo kõiki nüansse ilma kinoloo kontekstita tabada.