ARVO PÄRT 85 | Andres Mustonen: „Arvo Pärt keskendus ühele helile ning on mõjutanud sellega kogu muusikamaailma." Jaanus Kulli , täna, 22:30

GALERII

NELIKÜMMEND VIIS AASTAT TAGASI: Pärast Hortus Musicuse kontserti Estonia laval 1975. Arvo Pärt (vasakul), Andres Mustonen (paremal), Helle Mustonen (ees vasakul) ja Nora Pärt. Foto: Erakogu

„Inimesele, kes on saanud suhelda Arvo Pärdiga, on see kui õnnistus,“ teab dirigent ja Hortus Musicuse juht Andres Mustonen. „Samas on ta väga inimlik ja hea huumorimeelega. Ta on täis headust, ta kuulab teist inimest ning temaga suhelda on alati väga meeldiv.“