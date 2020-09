ARVO PÄRT 85 | VILJAKAS FILMIHELILOOJA: Arvo Pärt kirjutas tohutul hulgal haaravat muusikat filmidele ja lastelavastustele 

Toona, 1960. aastail toimetas noor Pärt muusikalise kujundajana üsna agaralt Eesti riiklikus nukuteatris, kus lõi muusika seitsmele lavastusele. Klaveripala „Memme musi“ kandis algul pealkirja „Eesriide eel“. Pärt ise pidas sümbolit „memme musi“ vägagi sügavaks ja on öelnud: „Kui laps läheb hommikul kodust välja, saab ta ikka ema musi või kalli teele kaasa. Aga tegelikult on see terveks eluks – nagu ema õnnistus.“ Sellesama klaveripala, mis nimetati lõpuks „Memme musiks“, pühendas helilooja oma emale.