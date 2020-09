5MIINUSE juubelikontsert toimub kõrgendatud koroonanõuete tõttu Telliskivi kvartalis 

“See kontsert on meile ääretult oluline. Sama oluline on ka see, et inimesed, kes sellele kontserdile tulevad, jääks seal terveks. Seega paneme kõigile südamele mitte tulla, kui kimbutab vähimgi haigussümptom. Ühtlasi paneme kõigile südamele, et kuigi tegemist on väliüritusega ja loomulik ventilatsioon on maksimumi peal, siis palun kandke üritusel maski,” kommenteerib räpipundi liige Päevakoer.