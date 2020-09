Film „Tenet“ on edukaim Hollywoodi film Eestis: kahe nädala kassatulu on pea 740 000 eurot Ohtuleht.ee , täna, 16:21 Jaga: M

Christopher Nolani mängufilm "Tenet", mida mullu suvel ka Eestis filmiti, on Eesti kinodes jooksnud kaks nädalat ning see on selle aja jooksul toonud sisse üle 737 000 euro kassatulu.