Reinsalu tõi preemiat üle andes esile kultuuridiplomaatia olulist rolli ka praeguses keerulises olukorras, kus paljude kultuuritegijate ülesastumised välismaal on raskendatud.

„Peame igati toetama ja tunnustama neid kultuuritegijaid, kes on Eesti tutvustamisele ja heale mainele oma loomingu kaudu kaasa aidanud. Trad.Attack! on seda kahtlemata teinud silmapaistvalt hästi. Nende muusika on kultuuride- ja piirideülene ning jõuab digitaalsel kujul kuulajateni ka siis, kui füüsilised piirid on suletud,“ sõnas välisminister Reinsalu.

Välisministeeriumi kultuurinõuniku Heilika Pikkovi sõnul on Trad.Attack! tegevus Eesti pärimuskultuuri maailma viimisel silmapaistev. „Oma loomingus kasutab Trad.Attack! muuhulgas Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivist pärit helikatkeid tänapäevases võtmes. Ka eesti kogukonnad välismaal on alati põnevusega oodanud nende ülesastumisi suurematel ja väiksematel lavadel,“ ütles Pikkov.

Preemia üleandmisel osalesid ansambli liikmed Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli.

Välisministeeriumi kultuuripreemia sai sel aastal ansambel Trad.Attack! Foto: ARON URB

„On suur au saada sellise tunnustuse osaliseks! Oleme alati tundnud uhkust, et tuleme Eestist ning looming, mida jagame, on inspireeritud Eesti pärimusmuusikast. Viimase viie aasta jooksul oleme andnud üle 200 kontserdi 38 erinevas riigis ning igal kontserdil on olnud kohal ka mõni eestlane. Samuti on olnud suur rõõm teha turneesid ja kontserte planeerides koostööd Eesti saatkondadega,“ lausus Sandra Vabarna.

Ansambel Trad.Attack! alustas tegutsemist 2013. aastal ja on võtnud endale ambitsioonika eesmärgi esineda kõigis maailma riikides. Nad on mänginud mainekatel showcase-festivalidel (Folk Alliance (USA), V-ROX (Venemaa), Eurosonic (Holland), WOMAD (UK) jne) ning tegid eduka ringreisi Euroopas EV 100 raames. Nad on võitnud mitmeid Eesti pop- ja etnomuusika auhindu, sh Aasta Ansambel ja Aasta Album (Eesti Muusikaauhinnad).