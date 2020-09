Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas olümpiavõitja Palusalu andis autole valu 

Ja ongi sõiduveerandtund läbi – Palusalu saab veel sõita oma koju Magasini tänavas ja viskab teel ka ajakirjaniku ära. Too jõuab veel pärida, kuidas maadlusmeistrile talle kingitud Pillapalu talu meeldib. „Seal on järvi ja metsi ja talu on suur,“ räägib Palusalu. „Tulevaks aastaks on hooned juba täiesti peal, nii et võib sisse minna elama.“