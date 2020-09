KAKS ÜHES: Reket tähistab kontserdiõhtul tagantjärele sünnipäeva 

“Tore on korraks paus võtta ja tagasi vaadata kogu oma ajaloo ja diskograafia peale ning võtta kokku oma sooloalbumid,” räägib Reket, kodanikunimega Tom-Olaf Urb, kelle esimene ülesastumine mikrofoni taga jääb aastasse 2001. Muusik tunnistab, et kahekümnele aastale tagasi vaadates ei osanud ta toona unistada sellest, kuhu täna jõudnud on. “Lihtsalt meeldis muusikat teha ja laule kirjutada. Olen kuulajatele väga tänulik, et saan tänaseni teha seda, mida armastan.”