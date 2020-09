FILMISAADE „DUUBEL“ | On filme, mida peaksid kindlasti kinos nägema. See pole üks neist 

Öeldakse, et rauda tuleb taguda, kuni see veel kuum. Ehk kehtib see praegusel ajal ka kinode kohta? Niikaua kui uksed veel avatud, peaks ehk proovima võimalikult palju filme ära näha. Siiski tasub olla ettevaatlik. Salakavalale viirusele lisaks võid saada halva filmielamuse osaliseks. Ja noh, seda ei taha ju keegi!