KUULA | Kuidas meeldib? Pluuto avaldas debüütalbumi 

„Mul on tõsiselt hea meel jagada fännidega esimest päris albumit, seal sees on mitmeid sadu töötunde tervelt meie tiimilt, tänan neist igaüht, ilma nendeta poleks see album kunagi valmis saanud,“ kommenteeris Pluuto. „Suurim tänu läheb Karl Killingule, kes produtseeris albumilt koguni üksteist laulu.“

Pluuto tunnistab, et loorberitele puhkama ta ei jää: „Vastab tõele, et süües kasvab isu. Töötan juba uue materjali kallal ja on võimalik, et ka albumilt välja jäänud materjal näeb ilmavalgust uuel aastal, kus on oma osalus ka teistel headel sõpradel.“