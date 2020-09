Stripiklubist internetti! Alastipiltidega raha teeniv eestlanna: vanemad tahtsid, et minust saaks professor  

"Ma mõtlesin OnlyFansi teha eelmise aasta oktoobris, kui "Rannamajast" tuntud Merylin Nau selle tegi, aga siis ma nägi kõrvalt meedia vastureaktsiooni, et mis temaga juhtus. Ta on selline inimene, kellel on kõigest ükskõik, aga mul ei ole. Siis ma tegin säutsu, et mis oleks, kui ma teeksin selle konto. Ja kui Twitteris kõik toetasid, siis ma mõtlesingi, et vahet pole," rääkis Enni Britta Kroonikale sellest, kuidas sai alguse tema alasti fotode müümise protsess.