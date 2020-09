Inglismaal elav eksmiss Madli Vilsar: „Üksinda mõelda, muretseda ja inimestest isoleeritud olla on väga keeruline.“  

Alates augusti algusest on Inglismaa koroonanäitaja olnud tõusuteel. Kui lõikuskuu algul lisandus positiivseid 800 ringis, siis nüüdseks on see arv kasvanud pea 3000ni. Inglismaal elav Madli Vilsar räägib, et alates 14. septembrist kehtestatakse seal uued piirangud. „Viimati tuli uudis, et alates esmaspäevast on seadusevastane enam kui kuue inimese kogunemine. Eks ma ikka olen natuke ülemõtleja, aga ise meelega endale viirust noppima ka ei lähe. Seega pigem olen ikka võimalikult palju kodune. Meedia on natuke oma suhtumist siin muutnud ja vähem on hirmu külvamist.“