„Kodutunde“ tegijad: töö käib ja meil on põhjust olla rõõmsad! 

"Kodutunde" produtsent Kristi Loigo ütles eelmisel nädala, et saate meeskond on alati olnud südamega asja juures ning see on nende elutöö projekt. "Alustasime aastaid tagasi kandes kõik kulud ise! Nüüd, kus meeskond on kasvanud nii professionaalsete tegijate kui ka koostööpartnerite osas, on saade pandud Kanal 2-e poolt pausile. Nüüd, kus saame aidata rohkem kui kunagi varem! Miks? Selle asemel kopeerib Lust "Kodutunde" saadet ja tunnistab isegi, et need summad, millest meedia saate osas sõna võttis olid naeruväärsed, ilma toetavate inimeste, koostööpartnerite ja annetusrahadeta seda saadet ära ei tee. On endiselt arusaamatu, miks tahetakse üle võtta toimiv süsteem, jäetakse päeva pealt tööta terve meeskond, kellel on aastatega kogunenud teadmised ja võimalused aidata neid, kes abi vajavad?" arutles Loigo.