Suri naiste seksuaalsuse vabastaja Shere Hite 

Hite võttis oma uurimuse "The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality" aluseks 3500 naise vaated ning õõnestas meeste veendumusi voodielu kohta, paljastades näiteks, et paljud naised ei saa penetratsiooni peale orgasmi. Hite'i teos ergutas naisi ka oma intiimelus ohje haarama, kirjutab The Guardian. Erootikaajakiri Playboy tembeldas Hite'i raamatu meestevastaseks viharaportiks.