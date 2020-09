Getter Jaani: tütar Emily on väga sarnane minu kalli vanaemaga 

"Nad on mulle alati öelnud, et oleksin julge ja heasüdamlik teiste vastu, siis on nemad ka sinu vastu sellised. "Usku, lootust, armastust," on nad mulle alati õpetanud," lisab Getter. Tema sõnul on peaaegu alati lihtsam vanaemaga asjadest rääkida kui vanematega. "Kuidagi on nii olnud, et lähed kohe vanaema juurde ja paned pea õlale."

Nüüd on ka Getter ema psikesele tütrele Emilyle. "Oleme üsna tihti koos, minu kõige suurem rolliks on kaks korda päevas kärusse, jalutama ja magama. Nüüd on ta juba nii suur, et annab ikka järgi joosta. Vahva sell, " räägib vanaema Riina. "Minu tütar Emily on väga sarnane minu kalli vanemaga. Kõik, kes on teda näinud, ütlevad, et Emily on täpselt nagu vanaema Riina," lisab Getter.