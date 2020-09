Palju õnne! Draamateatri näitleja Karmo Nigula saab peagi isaks  

"Vastab tõele!" vastab Karmo küsimusele, kas peagi on oodata perelisa. Karmo kaaslane Janet Õunapuu on "Aktuaalse kaamera" kultuuri­uudiste toimetaja ja paar kohtus just nimelt intervjuu käigus. "Septembris kolme aasta eest tegi ta saatelõiku ühelt ürituselt, kus tähistati uute üliõpilaste saabumist Tallinna. See äratundmine oli kohe, et tore oleks veel kohtuda," meenutab Karmo.