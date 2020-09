Jaak Joala 70. sünniaastapäevale pühendatud kontsertuuril astub üles ka tema lapselaps Carmen 

Nüüd on teada, et nimetatute kõrval esitab Jaak Joala 70. sünniaastapäevale pühendatud kontserttuuril tema surematuid hitte lapselaps Carmen Joala (22).

Carmen ütleb, et ta on tuuri juba pikalt oodanud. "Väike hirm, ärevus, kribin-krabin on sees, aga loodan, et kõik läheb hästi," sõnab Carmen heatujuliselt.