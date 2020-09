PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 13. september  

Kodus istuda sa ei malda – kõige rohkem vajad seda, et sind ümbritseksid teised inimesed. Võimalik on ka uue armusuhte tormiline algus.

Keskendumisvõime on hea, kuid samas on oht, et pead oluliseks iga detaili, saamata aru, mis on tähtis ning ei suuda tervikut hästi haarata. Ürita vaadata maailma laiema pilguga.