„Arvo Pärt on nagu lumesahk, kes teeb tee puhtaks, et inimene saaks kohale jõuda.“ 

Dirigent Jaan-Eik Tulve (52) on täna 85. sünnipäeva tähistava Arvo Pärdiga loominguliselt väga lähedalt seotud juba mitu aastakümmet, ajast, kui helilooja hakkas eksiilist sagedamini kodumaal käima. „Meie teed hakkasid põimuma 90ndate lõpus, kui asutasin ansambli Vox Clamantis,“ räägib Tulve. „Oma muusikategemistes laulsime Voxiga alguses ainult vanamuusikat. Arvo oli üks esimesi kaasaegseid heliloojaid, kelle oma kavadesse võtsime, sest temagi on saanud tõukeid just vanamuusikast. Kakskümmend aastat tagasi salvestasime Arvoga koos esimese plaadi. Ja sellest alates oleme temaga palju koostööd teinud. Praeguseks on ta kindlasti meie ansambli enim esitatud helilooja.“