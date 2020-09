Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kohus riigikogulase kindlusvangi pani 

„Praegust valitsust ei saa usaldada (1. novembril oli ametisse saanud Konstantin Pätsi järjekorras neljas valitsus). Meie valitsuses on kaheksast liikmest ainult kolm põllumehed, kuna kõik teised on nöörijad,“ kuulutas ta. „Riigikogu aga on andnud seaduse, millega tahab põllumeeste käed raudu panna. Vangi olen ma nõus esimesena minema, kuid kas Eestis on vanglat, kuhu võiks asetada 75 protsenti kodanikke?“