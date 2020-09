Märt Avandi depressiooniga võitlemisest: proovisin seda ravida ka alkoholiga 

ETV ekraanil linastunud uus saade räägib vaimse tervise probleemidest ning oma lugusid räägivad ka kuulsad inimesed. Avasaates tunnistas näitleja Märt Avandi, et tema on aastakümneid tagasi depressiooni põdenud. „Üht kuud oma elust ma ei mäleta. Kui üritan meenutada, mis toimus novembris aastal 1999, siis väga hästi ei tule meelde,“ paljastab Avandi. „Mul avaldus ta nii, et värvid kadusid ära, sõna otseses mõttes. Ma sain aru, et puulehed on rohelised, aga kõik oli hall,“ räägib Märt.

Esimesed paar kuud proovis Märt ise endaga hakkama saada, sest leidis enda sõnul põhjuseid, miks masenduses olla. „Lootsin, et see läheb üle, ma saan hakkama ja on korras.“ Mees paljastab, et ta proovis depressiooni ravida ka alkoholiga. „See aitab ainult korraks. Pohmell teeb olukorra veel hullemaks. Alkohol on antidepressant.“ Praeguseks on Märt juba poolteist aastat olnud karsklane. „Mul on olnud alkoholiga probleeme. Olen liiga palju joonud, siis tõmmanud tagasi ja uuesti. Alkoholism on selle nimi,“ räägib Märt ja ütleb, et praegu on tal see väga hästi kontrolli all. „Kuna oskan depressiooniga kaasnevaid märke ära tunda, aitas hirm depressiooni ees mul ka alkoholiga täielikult lõpparve teha.“

20 aastat tagasi sai Märt oma ema kaudu ühe psühhiaatri jutule, kelle vastuvõtul ta mõned korrad Tallinnas käis. „Ta kirjutas mulle üsna kiiresti antidepressandid, sest mu kirjeldus ilmselt vastas üsna sügavale depressioonile. Need hakkasid tasapisi mõjuma. August väljatulek kestis paar kuud enne, kui hakkasin tundma, et asjad pole nii hullud.“

Märt ütleb, et oskab nüüdseks ära tunda märke, mis võivad depressioonini viia. „Elu on pakkunud selliseid olukordi, kus olen olnud valvel, et nüüd see peaks tulema, sest olukord on piisavalt hull ja masendav, kus ma imestaks, et see ei tule. Märke on olnud, aga ometi ma olen pääsenud.“