Marko Reikop paljastab: selle staari intervjuud pidin ma ootama kümme aastat 

"Mõte oli selles, et ta ei anna kunagi mulle intervjuud, aga ma helistasin talle 10 aasta pärast ja ütlesin, et Debora, kümme aastat on nüüd möödas, te lubasite mulle intervjuu anda. Ta ütles: "Jah, mul on see meeles, ma ei saa enam sellest taganeda, ma annan teile intervjuu."," meenutab Reikop.