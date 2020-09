Egert Milder filmis oma uue muusikavideo suures kurgikasvanduses 

Kaasahaaravale loole ilmus ka roheliste kurgitaimede vahel filmitud one-shot muusikavideo, mis tähendab, et kogu muusikavideo on üks järjest filmitud katkematu stseen ning hiljem seda mingil moel monteeritud ega lõigatud ei ole. “See on korralik pingutus, et planeerida kaamera liikumine selliselt, et keegi kogemata valel ajal kaadrisse ei jääks. Kui kaamera silma läbi paistab mänglev kergus, siis kaamera taga toimusid ikka korralikud spurdid, et iga osaline õigel ajal oma positsioonile jõuaks. See oli üks paras raskema taseme sudoku, aga nagu iga suure pingutusega, on lõpptulemus seda magusam! ” räägib Egert video valmimise tagamaadest.

Värske loo “Your Green Is Better” autoriteks on taaskord Egert Milder, Kaspar Kalluste ja Matteo Capreoli - laulukirjutajad, kellega koostöös sündis ka "Eesti laulu" võistluslugu “Georgia (On My Mind)” ning ka artisti varasemalt välja antud singlid.