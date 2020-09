Lapsena väärkoheldud täiskasvanute tugigrupi eestvedaja Rita Holm: mulle kirjutas isegi 53aastane naine 

Lapsena seksuaalselt väärkoheldud täiskasvanuid koondava grupi eestvedaja Rita Holm räägib Delfi Naistekale, et pärast "Pealtnägija" saadet on temaga ühendust võtnud 15 inimest, kes tahavad kõik tugigruppi tulla - nad on sellist gruppi otsinud, aga pole varem leidnud võimalust. Kirjutas ka üks 53-aastane naisterahvas, seega ka vanemad inimesed otsivad abi.



“Mul on kiire, sest ma pean neile kõigile veel vastama, aga see on selline töö, mis mulle ainult head meelt valmistab,” ütleb Holm.



Holm sõnab, et ta ei oleks saanud seda gruppi luua, kui ta ei oleks saanud kontakti Ohvriabiga, kellega ta teeb koostööd ja Ohvriabi rahastab seda tugigruppi. Holm räägib, et see, et 15 inimest on temaga ühendust võtnud ja soovivad abi, on kõik tänu "Pealtnägijas" oma loo rääkinud Kadrile, kes oli nii julge ja tegi selle otsuse, et räägib oma näo ja nimega.



