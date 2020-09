Dilaila kolumn | Fotosessioon meheauga 

Nimelt kohtus mu vend mingi välismaa tšikiga ja nad on juba pikemat aega Instas tšättinud. „Carolina saadab mulle päev läbi seksikaid pilte ja käib pinda, et endast ka pildi saadaksin. Aga mida naised dickpic’il näha tahavad?“ tekstis ta mulle paanikas.

Enamik naisi ei taha midagi näha, punkt. Aga kui see tšikk küsib, siis kindlasti tahab. Ning võib-olla näitab ka oma sõbrantsidele pärast mõnda kokteili. Valmis tuleb olla kõigeks. Küsisin siis oma tšikadelt, mis neile meeldib. Selgus, et kõige hullem on see, kui mees kiitleb, kui vägev tal on ja naine polevat enne midagi sellist näinudki. Tõehetkel vaatab ekraanilt vastu aga täitsa Harju keskmine. No kujutagu mees ise ette, kui naine lubab Kim Kardashiani peput, aga kannab tegelikult pükse suuruses 36.