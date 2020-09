Filmitäht tümitab uut Oscari-süsteemi: „Kas te Picassole oleksite öelnud, mida ta maalima peab?“ 

"See on häbiasi kogu maailma kunstnikele ..." säutsus 69aastane Alley ("Vaat' kes räägib"), kes ise pole Oscarit võitnud, Twitteris. "Kas te kujutate ette, et ütlete Picassole, mis tema fucking maalidel olema peab," kurjustas Alley nüüdseks eemaldatud postituses. "Te olete arust ära, inimesed. Hoida kammitsas kunstnikke, hoida kammitsas iseseisvat mõtlemist ... OSCAR ORWELL."