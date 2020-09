Inimesed Helen Kõpp ja tema uus kallim Edgar Vennikas: saatus tõi meid kokku! Katharina Toomemets , täna, 15:12 Jaga: M

Helen ja Edgar Foto: Erakogu

„Meid liidab muu hulgas ka usk, religioon on meis olemas ja tunneme, et saatus tõi meid uuesti kokku – meis mõlemas tekkis tunne, et peame koos olema.“ Nii ütleb tõsielusaatestaari ja blogija Helen Kõpu (28) uus kallim Edgar Vennikas (31). Helen nõustub: „See oli, jah, saatus.“