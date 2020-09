Inimesed Anett Kulbin võitlusest vaimse tervisega: mind tabas surmahirm Toimetas Merilyn Närep , täna, 14:58 Jaga: M

Anett Kulbin Foto: Martin Ahven

„„One Man Show„ on kahekõne nii-öelda mitte teretulnud külalisega. See võib olla ükskõik mis, aga minu puhul oli see seotud vaimse tervisega,” tunnistas Eesti Päevalehele antud intervjuus sel kevadel Eesti Laulu finaali pääsenud Anett Kulbin, et ta on pidanud oma karjääri jooksul maadlema ka vaimse tervise probleemidega.