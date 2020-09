Kõik on uus septembrikuus! „Rannamaja“-Ada üllatab uue soenguga 

Ada avalikustas eelmisel kuul enda Instagrami kontol, et on lasknud teha huultesse täitesüste. „Kuigi mulle meeldib öelda, et mind ei häiri kommentaarid, siis varem tehti hästi palju nalja mu nina üle, et see on nii suur. Et mu nina tunduks väiksem, mõtlesin pigem suurendada veidi enda huuli, kui et lähen noa alla ja maksan tuhandeid,” rääkis neiu enda YouTube’i kanalil, miks otsustas huuli suurendada.