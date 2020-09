GALERII | Jaanus Tepomees avas fotonäituse: filmirullile pildistades köidab mind juhuse ilu 

"Suve hakul neli aastat tagasi leidis mu vanaema sahvrit koristades asjade hulgast juhuslikult üles vanaisa vana Smena analoogkaamera (aastast 1953). Vanaema teadis öelda, et see kaamera on töökorras ja vanaisa armastas sellega sageli pildistada. Otsustasin, et võtan kaamera endaga ühes ning vaatan, kas ta on ajale vastu pidanud ja pildistab veel. Seejärel sukeldusin internetiavarustesse, et järele uurida, kuidas selle vana kaameraga ümber käia. Ostsin 35-millimeetrise filmirulli, panin selle aparaati ja pildistasin rulli täis. Kogu protsess oli juhuslik, ootusteta ja lihtsalt lõbus – nagu lapsel uue mänguasjaga. Kui filmilint täis sai, viisin selle ilmutusse, et kinnitada oma aimdust: ega sealt midagi välja küll ei tule. Aga mõned päevad hiljem saabusid pildid ilmutusest ja peaaegu kõik 24 kaadrit olid saanud õnnestunud pildi kuju. See oligi hetk, mil ma analoogfotograafiasse kirglikult armusin," ütleb näituse autor Jaanus Tepomees



Tepmees räägib, et hakkas aina rohkem pildistama ja avastama. "Iga filmirulliga muutusid kaadrid põnevamaks, selgemaks, samas ka juhuslikumaks. Eriliselt meeldib mulle kaadrisse püüda inimesi, nende emotsioone ja silmavaadet – see inspireerib mind! Inimesed on erakordselt ilusad ning nende pilgud kirjeldamatult kõnekad. Ma armastan inimesi enda ümber ja püüan seda ka filmilindile jäädvustada. Minu jaoks on analoogfotograafia juhuslikkus nii ehe ja elus ning atmosfäär fotodel erakordne. Imeline on ka see, missuguseid erilisi visuaalseid juhuseid võib analoogfotograafia pakkuda. Igal filmil on alati midagi eriskummalist: oma valgus, varjud ja hägu. Müstika, mida ma pole siiani osanud lahti kodeerida, kuid see köidab meeletult – juhuse ilu."