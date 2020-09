„Rannamajas“ kaamerate ees seksinud Helena avalikustab, mida tema ema asjast arvab 

"Ma olin viimane inimene, kes saatesse selle mõttega läks, aga olin esimene inimene, kes üldse midagi tegi," lisab ta. "Läksin sinna puhtalt sellepärast, et mul oli igav," selgitab uus telestaar, et kevadisel koroonakriisi ajal oli lihtsalt nii palju vaba aega, mis vajas täitmist.

Helena jätkab ka õpinguid TalTechis, kus teda pidevalt ära tuntakse. "Eestlased on sellised, et nad tunnevad ära, aga ei ütle midagi," kirjeldab ta, kuid lisab, et kursakaaslased elavad tema tegemistele kaasa.

Kindlasti on paljud eestlased ka mõelnud sellele, et mida peavad tundma "Rannamaja" staaride vanemad. "Mu ema on kahjuks või õnneks koguaeg minu poolt. Ükskõik, mida ma teen," teatab Helena. Uus staar lisab, et ema kuulab ka tema kõiki intervjuusid ja hoiab end pidevalt kursis tütre tegemistega.