Tippmodell Karmen Pedaru: pole enam mõeldav, et haigena lavale lähed 

Pedaru lisab, et kuigi tööd on varasemast veidi vähem, on ikkagi viimasel ajal päris kiire olnud. "Kolm päeva tagasi tulin Prantsusmaalt, homme pean Rooma minema, kus olen paar päeva ja siis lähen edasi."

"Minu prioriteedid on koroonaviiruse tõttu väga nihkunud, olen rohkem kodusem olnud ja Eesti aega veetnud," ütleb Pedaru. "Mul on tekkinud ka uued hobid: olen hakanud kokkama ja õppisin isegi ahju kasutamise ära, mis on minu jaoks suur asi. Lisaks otsustasin lõpuks juhiload ära teha."