Värskelt isaks saanud Egert Milder kirjeldab elu pisitütrega: magad siis, kui on võimalik 

Muusiku sõnul on viimase kuu jooksul elu totaalselt muutunud. "Ütleme nii, et kõik need varasemad elurütmid on kõik piltlikult potist alla ja elu tuleb uuesti üles ehitada," tunnistab Egert ja lisab, et nüüdsest tuleb teha plaane arvestades ka väikese ilmakodanikuga.

Uus ilmakodanik on loomulikult ka põhitegur, mis dikteerib vanemate und. "Magad ikkagi siis, kui on kohe võimalik. Peame Piretiga veel harjutama kiirelt uinumist," ütleb Egert. Värske isa sõnul on pisike Milli ka suur muusikafänn ja igasugused plastikust mänguasjad talle ei meeldigi, vaid pisipreilit rahustab hoopis klaverimäng. "Muusika tundub talle meeldivat. Põhiliseks unelauluks on paratamatult "Georgia on my mind", mida ta natuke refräänis isegi kaasa laliseb," muigab Egert.