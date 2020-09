Inimesed Alec Baldwini naine Hilaria sünnitas viienda lapse Toimetas Triin Tael , täna, 09:29 Jaga: M

Foto: @hilariabaldwin/Instagram

USA filmitähe Alec Baldwini abikaasa Hilaria teatas ühismeedias, et sai maha viienda lapsega - poisiga. "Ta on täiuslik ja me oleme õnne tipul," kirjutab 36aastane joogatreener, kes mullu elas üle kaks raseduse katkemist.