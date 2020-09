PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 10. september 

Kui keegi sind ebameeldivalt ärritab, võid sellele tormiliselt reageerida. Püüa olla rahulikum ja arvesta, et kui sina ise oma äkkvihahoo peagi unustad, võib teine end kaua solvatuna tunda.

Tahad keskenduda ning vajad vaikust ja rahu, aga seda sulle paraku ei võimaldata. Inimesed sinu ümber on täna kuidagi ebatavaliselt seltskondlikud, lärmakad ja tormakad.

Sulle on selgelt märku antud sellest, et tee, mida mööda liigud, on ekslikult valitud ja sul tuleks suunda muuta. Samas vaimus jätkamine viib sind paratamatult tupikusse.