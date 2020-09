GALERII | Kultusfilmist "Vallatud kurvid" kirjutati raamat: rännak ajalukku pakub huvitavaid avastusi ja äratab mälestusi 

"See, mida ma seal kõigepealt nägin, sööbis mällu alatiseks: laua peal oli kaks virna fotosid – üks kõrgem, teine madalam. Oli kaks meest, kes neid professionaalse kiirusega lappasid – režissöörid Juli Kun ja Kaljo Kiisk. Nii see siis käiski – see sobib, see ei sobi, see ei sobi, see? Kellegi saatus otsustati poole sekundiga ja võimalik, et igaveseks.” Nõnda meenutab raamatus filmi peaosaline Terje Luik, kes "Vallatutes kurvides" Vaike ja Mareti kaksikrollis laineid lõi.