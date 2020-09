Hurraa! Lily Allen ja „Stranger Thingsi“ täht sõudsid abieluranda 

Alleni ja Harbouri armuloo jõudmisest uude etappi teatas New York Post. Kõmulehe teatel kehtib abiellumisluba järgmise aasta 6. septembrini, kuid pole võimatu, et Lily ja David lasevad oma suhte juba lähiajal seadustada. New York Post palus küll Lily ja Davidi esindajatelt kommentaari, kuid esialgu pole seda laekunud.