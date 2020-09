Ozzy Osbourne üritas oma naist tappa: „Olin marurahulik.“ 

Sharon Osbourne (67) räägib dokfilmis “Biography: Nine Lives of Ozzy Osbourne" ("Biograafia: Ozzy Osbourne'i üheksa elu"), et Ozzy oli talle tol õhtul kuulutanud: "Oleme jõudnud järeldusele, et sa pead surema." Ozzy olnud uimastite mõju all ning istunud Sharoni vastas diivanil nagu võõras inimene. "Tal tekkis selline staadium, kui silmades oli isevärki pilk, luugid olid ees ja ma ei suutnud temaga kontakti saada."