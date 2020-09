Inimesed Chrissy Teigen leevendab rasedusvaevusi Botoxiga! Toimetas Triin Tael , täna, 15:33 Jaga: M

Chrissy Teigen Foto: Reuters/Scanpix

USA tippmodell ja sotsiaalmeediatäht Chrissy Teigenit on kolmanda raseduse ajal piinanud nii hirmsad peavalud, et ta on sunnitud nende leevendamiseks kasutama Botoxi-süste.