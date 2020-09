Contra kleidiga esinemisest: ise vist siiski enam nii palju punk ei ole, et igapäevaselt rahva seas kleidis ringi kõndida 

Kleidiga on Contra esinenud juba kaks korda. "Nüüd esitlesime minu raamatuid "Mundris vitamiin" ja "Bussijaamas on Valgre Raimond" ning Veiko Märka raamatut "Lingvistiline mats". Et plakati peale sai pilt, kus ma olen just selle kleidiga, mõtlesin, et miks mitte ka täita fännide õigustatud ootust näha mind luuleõhtul just selle kleidiga," selgitas Contra Kroonikale.