Toomas Lunge sai vanaisaks: kavatsen igal võimalikul juhul väikese ilmakodaniku askeldamistega kursis olla 

Nimelt sai Toomase poeg Ott Marten koos elukaaslase Kelly Kipperiga esimese lapse. "Ma ei suutnud oma kärsitust enam kuidagi varjata. Olen juba pikemat aega teinud vihjeid ja märkusi, et juba ammu ootan perelisa. Kui käes olid viimased päevad, sain lastelt keelu helistastada, et ma ei närveeriks kogu aeg. Ühesõnaga olen sisemiselt ja vaimselt valmis olema vanaisa. See täidab mind seletamatu õnnetundega. Isaks saamise tunne on sellest siiski väga erinev," räägib värske vanaisa heldinult.

Aeg on praegu kahjuks selline, et Toomas on lapselast näinud ainult piltidelt. "Viimast, mis mulle saadeti, vaatan peaaegu kogu aeg. Läbi selle tundub, et oleme juba kohtunud," ütleb ta. "Arvan, et kõik lapsed on lõpuks täitsa iseenda moodi. Nad võivad oma eellasi välimuselt pisut meenutada, aga sisu on kõigil täitsa omamoodi. Tüdrukutel tavaliselt veab, kui nad on välimuselt ema moodi, siis nad on ilusad ka!"