Amy Schumer kahtlustab, et ta on juba aastaid borrelioosi põdenud 

39aastane Schumer avaldas suvise lapsepõlvepildi, kus ta poseerib oma esimese õngega. "Kas mõni sai veel suvel Lyme'i?" küsib ta. "Mina sain ja võtan doksütsükliini. Võimalik, et see on mul juba aastaid olnud." Umbes poolteiseaastast poega kasvatav staar küsib, ega fännidel talle nõuandeid ole. "Klaasi veini või kaks tohib võtta? Seda ma tean, et päikse käes olla ei tohi."