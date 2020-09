Parima filmi Oscari saavad edaspidi pälvida vaid vähemusi kaasavad linateosed 

Ameerika filmiakadeemiat on aastaid kritiseeritud valgete näitlejate eelistamises Oscarite jagamisel. Nüüd kehtestas akadeemia uued reeglid. Alates 2024. aasta Oscaritest peavad parima filmi kategooriasse pürgivad linateosed vastama neljast nn kaasatusreeglist vähemalt kahele, kirjutab New York Times. Reeglid puudutavad nii näitlejaid kui ka kaadritagust personali.

Kaasatust on võimalik demonstreerida ka kaadriväliselt: palgata kaadritagusteks jõududeks naisi või etniliste vähemuste esindajaid; värvata alaesindatud gruppide esindajaid õpipoisteks või praktikantideks või palgata nende gruppide esindajaid filmide turundamiseks ja levitamiseks.

New York Times lisab, et uute nõuete väljatöötamist juhtisid kaks akadeemia nn kuberneri - produtsent DVon Franklin ja Paramount Picturesi esimees Jim Gianopulos. Inspiratsiooni said nad Briti filmiinstituudilt, kes mullu kuulutas esimese tähtsa filmiauhindade jagajana välja uued mitmekesisus- ja kaasamiskriteeriumid.