38aastane menukirjanik uppus pisipoja silme all kodubasseini 

Omaksed otsustasid annetada Shanna organid abivajajatele. Mayeri sõnul on need juba neli inimest päästnud ning võimalik, et päästavad veel edaspidigi. "Ajal, mil inimlikku soojust on nii hädasti vaja, oleme kaotanud inimese, kes seda meie maailma jagas, kuid Shanna looming elab edasi, tema päästetud elud elavad edasi ning tema tähtsaim looming - tema pisipoeg - on elus ja innustab meid kõiki," kirjutab Mayer.