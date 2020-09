Inimesed Eneseisolatsioonis Elina Nechayeva ootab juba pool aastat esietendust: see on väga frustreeriv! Eesti Ekspress , täna, 10:21 Jaga: M

Elina Netšajeva Foto: Merilin Ulm

"Kui oled pool aastat olnud aktiivse tööta, istunud kodus, siis see on väga frustreeriv," räägib lauljatar Elina Nechayeva Eesti Ekspressile antud intervjuus, et kaks korda on edasi lükatud muusikali "Minu veetlev leedi" esietendus, kus tal on peaosa.