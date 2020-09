Turvaärimees Jaanus Rahumägi peab Kreetal iludust: kui talle tähelepanu ei pööra, ta väsib ja läheb koledaks 

"Puitjaht elab ja nõuab kogu aeg tähelepanu," tunnistab Jaanus Kroonikale. "Nagu kohalikud mehed ütlevad, puulaev on nagu naine – kui talle tähelepanu ei pööra, ta väsib ja läheb koledaks. Puulaev ei ole nagu plastiklaev, et viskad veega üle ja on jälle puhas. Puidust jaht on teistsugune. Olgu ta vees või kaldale tõstetud – kui mõnusalt ta praksub!"