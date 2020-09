OOTAMATU UUDIS: Kardashianid teevad oma tõsieluseriaalile lõpu 

Räppar Kanye Westiga abielus olev Kim teatas Instagramis, et reality-seriaal lõpeb järgmise aasta algul 20. hooajaga. "Meie pere on raske südamega langetanud otsuse jätta sarjaga hüvasti," kirjutab ta ning tänab kõiki, kes on neid 14 aastat vaadanud ning nende rõõmudest-muredest osa saanud.

Kim tõdeb, et ilma sarjata poleks ta see, kes ta praegu on. Tänu seriaalile on Kardashianidest saanud maailma võimsaim ja rikkaim teleperekond. "Jään eluaegseks võlglaseks kõigile, kes on andnud oma panuse meie karjääri kujundamisel ja meie elu jääval muutmisel."