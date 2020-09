Andrus Kivirähk ja Mart Juur: me pole ammu eetris purjus olnud 

"Mulle jäi selline mulje, et sattusime kuidagi juhuste ahela tõttu Raadio 2 eetrisse," ütleb Juur ja lisab, et esialgu pidi see saade kestma vaid ühe suve. "See on selles suhtes tore formaat, et tavaelus me Andrusega nii palju kokku ei saaks, aga see on just hea põhjus tulla kodust välja ja annab nädalasse teatud rütmi. Räägid sõbraga jutud ära ja koju tagasi," tõdeb Juur.