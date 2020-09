„PUUDUTA MIND“ 149. SAADE | Saatekülaliseks on parahuviline Eeva-Liisa Vahtra, räägime teetatervendamisest 

Vaata saadet "Puuduta mind" ÕL veebis ja FBs igal neljapäeva õhtul.

Eeva-Liisa, tutvusta end palun

Olen tervendaja, enesearengu õpetaja ja meditatsioonide juhendaja. Töötan inimestega individuaalselt ning korraldan erinevaid grupisündmuseid ja juhendatud meditatsioone. Lisaks viin läbi mindfulness praktikatel põhinevaid tunde, meditatsioone ja koolitusi. Olen neljandat aastat õppimas rahvusvahelises erakoolis Teadlik Mina transpersonaalset psühholoogiat ja hüpnoteraapiat. Kõrghariduse olen omandanud Tartu Ülikoolis. Aastal 2018 läbisin Iisraeli keha-meele eksperdi ja naturopaadi Nimrod Sheinmani (B.Sc., N.D.) käe all Mindfulnessi neljakuulise kursuse ja väljaõppe. 2020. aasta alguses õppisin teetatervendamist (ThetaHealing®) ning omandasin õpingute tulemusena kolm rahvusvahelist sertifikaati.

Õpingute kõrval olen läbinud erinevaid enesearengu kursuseid ja loenguid ning käinud vaimsuse ja enesearengu teel suure osa oma täiskasvanuelust. Minu igapäevane hobi on jooga. Minu suur kirg ja hinge kutsumus on eneseareng ja vaimsus. Ma armastan elada õppides, kogedes, arenedes, avastades ja olles inspireeritud. Olen vaimustatud inimhinge ilust, rikkusest ja mitmetahulisusest. Mind liigutab tohutult hinge sügavus, põhjatus ning tunded ja emotsioonid, mida meil on inimestena võimalik kogeda.

Minu töös juhib mind armastus, elurõõm, austus ja usk tervenemise võimalikkusse. Näen inimeste nõustamises, aitamises ja tervendamises suurt potentsiaali ning lõputuid võimalusi nii üksikisiku, peresüsteemi, suguvõsa, kui inimkonna tasandil. Lisaks annab see töö mulle igapäevaselt võimaluse koos klientidega ka ise sügavalt kasvada ja areneda. Tunnen, et töö inimestega on minu kutsumus ja panus inimkonna tervenemise protsessis.

Mis on teetatervendus?



Teeta tervendamine ehk ThetaHealing® on enda ja teiste tervendamise ning enesearengu võimas meetod, mille abil saab vabaneda oma heaolu teel olevatest vaimsetest, füüsilistest ja emotsionaalsetest tõketest. Teeta tervendamine on sügava meditatsiooni sarnane protsess, mis võimaldab muuta oma elu mustreid, mida hoiavad paigal nelja tasandi uskumused, mis on kas ise tekitatud või väljastpoolt kehtestatud.